Magali BROSSAUD

Thérapeute , j' exerce en libéral, depuis janvier 2010, à Montpellier,Nîmes pour enfants, adolescents et adultes. Un parcours professionnel global me permet d'avoir une profonde compréhension de la souffrance scolaire (après avoir été professeur d'école quelques années, j' ai accompagné en temps que rééducatrice RASED enfants, parents et enseignants dans le cadre de l'Education Nationale). Un long parcours psychothérapeutique personnel (motivé par une histoire familiale, une soif inaltérable d'apprendre, un désir de transformation et d'ouverture du Coeur à la dimension du Pardon , ) et des formations me permettent de proposer un accompagnement éclairant et soutenant. Dans ma patientèle, j'accueille des personnes ayant de multiples souffrances , dont les suivantes: les répercussions (y compris transgénérationnelles) des traumatismes de la guerre, des abus,des carences affectives ou éducatives; la perte ou quête de sens, les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, la dépression, les difficultés relationnelles, le manque de confiance,la vulnérabilité psychique...





Lieux de consultations à partir de automne 2020:

le cabinet de Montpellier est maintenu

le cabinet de Nimes est fermé;

ouverture prochaine d'un deuxième cabinet région Bourg en Bresse fin 2020, début 2021

Pendant le confinement le suivi se fera principalement en distanciel , ou en présentiel (sauf Montpellier), si cela relève uniquement de cette modalité.



TARIFS:

1)conventionnels: (50€/50mn; 60€/h); forfaits 3h et forfaits 4h

2) solidaires (me consulter pour les aménagements possibles; mise en place d'un contrat)

-Ateliers, groupes, blocs thérapie (pour les personnes venant de loin) selon les 2 tarifs



PRESTATIONS:

Adultes: APsySE (Analyse Psycho Somato Energétique) , entretiens , thérapie psychocorporelle, analytique, énergétique, psychogénéalogie et analyse transgénérationnelle, EFT, EMDR+

Adolescents: entretiens, EFT, EMDR+

Enfants: médiations symboliques, jeu

Famille

Grou