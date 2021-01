Magalie BOUMARD

Bonjour,



Professionnelle, organisée et passionnée de mode,je souhaite exprimer ma créativité et ma technicité,démontrer mes capacités d’organisation, d'adaptation et d'anticipation auprès de votre société . Je suis responsable de la mise au point(réalisation des barèmes et dossiers techniques,réception des prototypes,essayages, validations finales),ceci dans un réel souci de respect des délais.

Travaillant sur une large gamme de produits,j'ai élargi mes connaissances textiles en me spécialisant dans la maille coupée cousue et tricot.

Mon expérience auprès des fournisseurs a renforcé mes exigences en terme de qualité et finitions et confirmé mes aptitudes à un travail polyvalent.



COMPETENCES PROFESSIONNELLES



- Analyse du marché

- Shopping et voyage en Asie ,Europe, USA

- Adaptation des tendances suivant la marque

- Conception et réalisation de panneaux de tendance

- Prospection de nouveaux fournisseurs

- Élaboration du plan de collection

- Recherche et sélection des matières, des fournitures

- Création et conception des modèles maille et chaîne et trame

- Réalisation des fiches techniques,gradations,rectifications,essayage

- Suivi des prototypes France et international

- Négociation des prix et délais

- Lancement des productions avec contrôle des qualités et mesure

- Réalisation du book pour les commerciaux

- Anglais courant

- Logiciels photoshop et illustrator / web PDM,C.design



