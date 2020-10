Nouvellement formée à IGS Lyon, en tant que Responsable développement RH, je recherche un poste de consultante en développement RH. Je peux assurer une GPEC, piloter l'ingénierie de formation, les dispositifs de recrutements et la mobilité.

De bon contact je peux être garante d'une bonne communication interne avec les managers et les collaborateurs, apporter de l'information, du conseil et de l'accompagnement dans différentes démarches,