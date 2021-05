Magaly REMY

Bienvenue sur mon profil.



Dotée d'une expérience de plus de onze ans dans le marketing, je maîtrise les nombreuses facettes du marketing opérationnel ainsi que les diverses missions du chef de produit.

Je connais parfaitement l’univers de la grande distribution.

Force de proposition, avec un esprit créatif exacerbé, je peux notamment apporter mon aide à un entrepreneur dans ses futurs développements produit.

Enquêtrice, avec de bonnes capacités d’analyse, je suis un bon soutien dans des décisions stratégiques.



Grace à une formation de 3 mois, je maîtrise aujourd'hui les logiciels de PAO (Indesign, photoshop,...) et de CMS ( Dreamweaver par exemple).



A la recherche de nouveaux challenges, je vous invite à me contacter.



Mots clés :

MARCHÉS : Etudes, Analyse des ventes.

PRODUITS : Marketing mix, Innovation, Packaging, Lancement nouveautés, Suivi des ventes, Matrice de référencement, Fiches produit.

COMMUNICATION : Image de marque, Gestion de budget, Suivi et analyse des opérations.

MARKETING OPÉRATIONNEL : Animation commerciale, Trade Marketing, planning promotionnel.

Gestion de projet, expérience client, Grande Distribution.

PAO : Illustrator, photoshop, Indesign

Animation : After Effect

CMS : Dreamweaver, Wordpress,Prestashop



Mes compétences :

Marketing

Communication

Marketing opérationnel

Négociation commerciale

Étude de marché

Grande distribution

Webmarketing