Maggie Arotcharen

La société OXINFORCE fabrique et commercialise des textiles techniques - non inflammable et ignifugé - qui protègent les individus du feu, de la chaleur extrême, du métal en fusion, de liquide inflammable, de substance pétrochimique et risque d’arc électrique.



Tous nos produits sont certifiés CE par l’agence de certification BTTG au Royaume Uni.



Depuis 1995, nos activités de recherche/développement et production dans le domaine des textiles techniques n’ont cessé d’évoluer pour satisfaire nos clients à Taiwan et dans le reste du monde.



OXINFORCE offre des solutions de textiles techniques à différents tissage, tricotage et maillage. Grâce à un mélange de fibres approprié, OXINFORCE propose des textiles assurant des propriétés ignifugeantes à longue durée de vie ainsi que des qualités en termes de confort, tenue et résistance.



Depuis plusieurs années de grands fabricants et sociétés se sont associés à OXINFORCE tels que Teijin, Kanekaron et Daiwabo au Japon, Dupont aux USA, SGL au royaume Uni, Zoltek en Hongie et Woongjin en Corée dans le domaine de la protection du feu et diverses applications industrielles.







Nos produits peuvent être utilisés dans plusieurs applications tels que:



SECURITE EN MILIEU INDUSTRIEL

Combinaison de protection dans des milieux à haut risque : aciérie, raffinerie pétrolières, postes de transformation électrique…



AEROSPATIAL ET AUTMOBILE

Siege de pilotage, revêtement pour habitacle, textiles pour isolation phonique et thermique



APPLICATION INDUSTRIELLES

Par carbonisation de polyacrylonitrile (PAN ou OPF), nous pouvons réaliser des produits pour un large domaine d’applications tels que tissus de carbone activés, veste thermique isolante, disque de frein automobile…



En espérant avoir l’opportunité de coopérer et travailler ensemble pour étendre nos marchés.









