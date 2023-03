Mailys IRIART

Apres validation d'un Master 1 en Sciences politiques et d'un Master 2 en Droit et management social de l'entreprise, j'ai à mon actif trois expériences professionnelles.



Tout d'abord, au sein d'un cabinet de conseil aux entreprises, j'ai pu développer des compétences en matière d'ingénierie sociale et analyse stratégique des territoires. J'ai ainsi participé à des prestations en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, formation, aide au recrutement, travaillant beaucoup en mode projet avec de nombreux partenaires publics (AFAP, Pole Emploi, Conseil Général...).



Ensuite, au sein d'un syndicat interprofessionnel, j'ai participé à la veille juridique, à la constitution des dossiers juridiques et à la défense prud'homale. Le travail collectif avec des collaborateurs publics comme privés a également été une composante de ma mission.



Enfin, je travaille aujourd'hui au sein de l'Institut culturel basque, avec la responsabilité d'accompagner les décideurs politiques dans la définition des politiques culturelles publiques. Je réalise ainsi des études et expertises, à même de conseiller et d'accompagner les décideurs politiques dans la définition de leur projet culturel de territoire.



Mes compétences :

Aide à la décision

Analyse stratégique

Consultante rh

Droit

Droit social

Formation

Ingénierie

Ingénierie sociale

Recrutement