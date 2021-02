Après un master en marketing et communication, j'ai intégré plusieurs entreprises de communication. J'ai appris à gérer les campagnes de communication/publicité dans leurs globalités : du budget, aux choix des prestataires, aux délais, au suivi de production puis livraison et au compte rendu, et enfin à la facturation.

Je suis polyvalente, volontaire, rigoureuse et dynamique.