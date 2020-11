Maison Des Compétences MDC

La Maison des compétences accompagne les entrepreneurs, elle apporte une réponse concrète et opérationnelle aux TPE/PME ayant un projet de développement. Faire partie de la Maison des compétences c'est :

- bénéficier de l'appui des experts en développement et gestion d'entreprises

- profitez d'un réseau de professionnels du financement pour votre développement

- participer à des évènements et intégrer une communauté de petites entreprises qui partagent votre problématique



Après un lancement de notre activité en région parisienne, la Maison des compétences étend géographiquement son intervention. Nous sommes désormais présents en Pays de la Loire (Angers) et en Centre Val de Loire (Tours). Pour accompagner les entreprises dans ces trois régions nous disposons d'une équipe d'experts et un réseau de financeurs. Pouvoir proposer un accompagnement de proximité avec des experts et des partenaires ancrés localement est un des nombreux atouts de la Maison des compétences pour aider les petites entreprises à se développer.



Pour obtenir plus d'informations et postuler, rendez-vous sur le site Maison des compétences : http://www.maison-des-competences.fr ou sur twitter: @mdescompetences