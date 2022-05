Majda CHEFAOUI

Bienvenue chez Wave4

Chez Wave4, nous offrons des services professionnels adaptés à vos besoins, vos contraintes de temps et le budget de votre entreprise. Souvent, quand il question de marketing, il est difficile de savoir par où commencer. Une fois que nous avons répondu à cette question, il devient plus facile de développer un plan complet et un budget pour le soutenir. Chez Wave4, nous travaillons à vos côtés. Ensemble, nous allons faire tout ce qui est en notre possible pour vous aider à améliorer votre image de marque et accroître vos résultats. Des logos aux brochures en passant par des sites Web, bulletins, publicité, cartes d’affaires… vous trouverez tout cela chez Wave4.



La Force de Wave4



Wave4 est une équipe centralisée qui coordonne tout le travail, assurant la qualité et l'uniformité de tous les produits et services. En tant que client, vous avez à votre service un personnel interne entier des rédacteurs publicitaires, de concepteurs, d’experts en marketing et d'autres spécialistes nécessaires à la réussite de vos projets.



Nos principales devises sont la qualité et le respect des délais de livraison. Nous invitons aussi nos clients à revoir et à approuver le produit à chaque étape du processus.



Nos réalisations sont adaptées aux besoins de chaque client.

Wave4 s’engage à fournir la meilleure qualité à un prix abordable. Notre équipe a été formée de façon à répondre aux situations les plus exigeantes posées par nos clients tout en assurant la qualité continue pour tous les projets sur une base régulière. Besoin de preuves? Jetez un coup d’œil sur notre portfolio.







Comment l’équipe Wave4 fonctionne





Lorsqu’on est mandaté pour la réalisation d’un projet, notre coordinateur central assemble immédiatement l'information nécessaire à sa réussite. Ensuite, il s’occupe de la répartition des tâches. En même temps, il crée un dossier pour le projet qui est obligatoirement mis à jour quotidiennement. Ce rapport permet aux entreprises de savoir à quelle étape de la production leur projet est rendu.

Il remettra au consultant en marketing les textes rédigés par le client pour révision. Si le consultant préconise des modifications, nous contactons le client pour avoir son accord.

Après avoir reçu son approbation, la conception et la disposition des textes commencent. Ceci prend 3-5 jours pour la plupart des projets



Toute l'impression est faite par Wave4 pour garantir la plus haute qualité d'impression uniformément à chaque client.

Nous tenons à la satisfaction de nos clients et à normaliser nos réalisations afin de préserver notre image de marque. Nos imprimeurs respectent nos normes de qualité et rencontrent nos critères d’évaluation, donnant à nos clients les prix les plus concurrentiels disponibles. Nos concepteurs ont été formés en production d'impression. Ils dirigent la gestion de l’impression pour tous les travaux.



Mes compétences :

Conception

Conception graphique

Identité Visuelle

Internet

Logos

Marketing

Multimedia

Promotion

Publicité

Web