Majdi JEBENIANI

• Analyse des besoins et rédaction des dossiers de spécification, de conception et des manuels d’installation

• Conception et modélisation des architectures techniques et exploitation des données

• Conception et développement dans plusieurs environnements techniques (Spark, Hadoop, Talend, MSBI, Linux)

• Mise en production

• Ordonnancement et planification des applications (Oozie, Control-M, Talend Administration Center)

• Mise en plase des pipelines DEV-OPS (JENKINS, GIT, SONAR, TFS, XLDeploy, XLRelease)

• Résolution des problème de sécurité d’accès aux données (Ranger, Knox)

• Réalisation des tâches d’administration Hadoop, Talend et MSBI

• Support aux équipes et réalisation des ateliers techniques

• Définition et mise en œuvre des procédures de tests et correction d’anomalies



Mes compétences :

Splunk

MSBI

Talend

Business Intelligence

Scala

Hadoop

Big Data

Spark