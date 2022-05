Majdi SELMI

"Il meurt lentement

celui qui ne voyage pas,

celui qui ne lit pas,

celui qui n’écoute pas de musique,

celui qui ne sait pas trouver

grâce à ses yeux.



Il meurt lentement

celui qui détruit son amour-propre,

celui qui ne se laisse jamais aider.



Il meurt lentement

celui qui devient esclave de l'habitude

refaisant tous les jours les mêmes chemins,

celui qui ne change jamais de repère,

Ne se risque jamais à changer la couleur

de ses vêtements

Ou qui ne parle jamais à un inconnu



Il meurt lentement

celui qui évite la passion

et son tourbillon d'émotions

celles qui redonnent la lumière dans les yeux

et réparent les coeurs blessés



Il meurt lentement

celui qui ne change pas de cap

lorsqu'il est malheureux

au travail ou en amour,

celui qui ne prend pas de risques

pour réaliser ses rêves,

celui qui, pas une seule fois dans sa vie,

n'a fui les conseils sensés." Pablo Neruda





J'espère qui y il y aura parmi vous certains qui prennent le temps pour lire ce poème.



Actuellement analyste de crédit chez Euler Hermes SFAC (CDD de 4 mois): Analyse financière et prise de contact avec les entreprises étudiées pour la délivrance des garanties fournisseurs. J ai occupé juste avant le poste d'Auditeur Interne pendant 8 mois: 5 missions d'audit réalisées touchant à la stratégie, l'Organisation, l'opérationnel et aux procédures financières, commerciales et juridiques des différents départements de l'entreprise. Suivie des missions (vérification de la mise en œuvre des recommandations) et Contrôle interne (narratifs et tests SOX).



Autonomie, organisation, discrétion, esprit d'analyse et de synthèse, ouverture et esprit d'équipe et rigueur.



Mes compétences :

Cartographie des risques

analyse financière

SOX