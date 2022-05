Majdi YOUSSEF

Actuellement Sales Manager en Cash Management pour une clientèle Corporate, mon rôle est de conseiller et mettre en place des solutions de Cash Management.

Voici ci dessous quelques exemples de mes champs d'intervention :

Gestion de projets

Suivi de portefeuille clients

Soutenance d’appel d’offres

Rédaction d’offres commerciales

Formation Cash Management

Conseil aux entreprises en Cash Management

Accompagnement à l’international

Organisation d’événements clients



et compétences métier :

Moyens de paiements

Connectivité bancaire : Etebac, Internet,Swift, Ebics

E commerce : plateforme de paiements VAD et e-commerce

Monétique proximité et VAD

Liquidity Management et mise en place de cash pooling

Format de fichiers bancaires

Commerce international : crédits documentaires / remises documentaires

SEPA

PSD



Mes compétences :

Ingénieur commercial

Cash management

E-commerce

Banque