Majed KESKES

Actuellement j'occupe le poste de IT/FINANCE CONSULTANT SENIOR chez BNP PARIBAS - CIB et auparavant CHEF DE PROJET chez IGA Tunisie - GROUPE IGA SE, doté de 8 ans d’expérience professionnelle dans le domaine d’IT et surtout dans les domaines ASSURANCE/BANQUE.



Mes axes de force sont:



- Transformation Digital

- Très forte adaptation à tout nouveau concept.

- Recueillir et analyser les besoins des clients.

- Animation des ateliers de travail chez les client.

- Recruter et gérer l’équipe technique/fonctionnelle.

- Gestion relation client.

- Étudier, prévoir et analyser les risques fonctionnelles et techniques des projets.

- Supporter techniquement l’équipe, et participer activement au développement des applications.

- Être responsable aussi bien pour la qualité des livrables (fonctionnel et technique) que pour le respect des délais.

- établissement et exécution des tests fonctionnels.

- Formation des utilisateurs sur la mise en œuvre du progiciel et support à la recette métier.



N'hésitez pas à me contacter sur majedkeskes@gmail.com ou bien sur mon téléphone : +33 6 19 61 81 04 / +216 55 59 51 29



Mes compétences :

(X)HTML/CSS

AJAX

Javascript

SQL

VB.NET/C#

Merise

Shell Unix

JAVA

SQL Server

Asp.net

Linux

Php/mysql

Android

IOS

Oracle

Putty

VB6

Access

Bash Script

XML

UML

C++

JQuery

PHP

Visual Basic

Shell

Informatique

Pascal

Développeur

Consultant

Développement

VBA

Web