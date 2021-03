J'ai choisi de monter en compétence en capitalisant mes expériences terrain pour me former dans le domaine du QHSE . C'est dans cette optique que je vous propose mes compétences et mon savoir-faire après une formation enrichissante et complète .

Au-delà de mes expériences et diplômes acquis, je suis une personne déterminer, souriante et qui a le goût du travail bien fait .