Malek AIT ZIANE

La nourriture est un besoin vital pour vivre... Et quand l'homme en abuse, se goinfrant à en vomir dans des concours, pour en avoir un trophée et une gloire sans scrupule ni dignité, l'hypocrisie et l'ironie n'ont pas de moralité !!! Aux ventres de ces milliers de personnes qui ne mangent pas à leur faim, c'est l'incompréhension d'un monde qui tolère ses manifestations considérées comme des festivités. La démence n'a pas de prix et bafoue les lois de la civilité.



