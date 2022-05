Malek FTATI

Bonjour,



Après une formation militaire et 3 ans au sein de la Gendarmerie Nationale, j’ai fait le choix de reprendre mes études en Transport/Logistique par le biais de l’alternance dans de grands groupes :

3 ans en prestation de services en température dirigée au sein du Groupe STEF

1 an en logistique intégrée au sein du Groupe DÉCATHLON.



J’ai intégré par la suite le Groupe FM Logistic dans le cadre d’un Parcours Pépinière Jeunes Diplômés au sein duquel j’ai pu évolué depuis le poste de Chef d’équipe vers Responsable Opérationnel puis Responsable Clients.

J'ai poursuivis mon développement avec le Groupement Les Mousquetaires - Intermarché Logistique Alimentaire dans lequel j’occupe le poste de Responsable d’Exploitation d’une base en tri température et dont la majeur partie du flux est en « Juste à temps ».

Aujourd'hui, j'évolue au sein du Groupe REXEL en qualité de Responsable d'Exploitation.



Bonne lecture.



Mes compétences :

Transport

Logistique

Management d'équipes

Excel

Management de projets

Supply Chain

Transport Routier

Management

Achat Transport

Amélioration continue

Conditionnement à façon

Lean management