Malha AMEUR

- Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en Informatique, étudiante en master 2 MIAGE à l'UPJV.

- Connaisances en conduite de projet, analyse de données, prise de décisions, conception, modélisation, développement, ERP et CRM (Salesforce)



Mes compétences :

SQL

JavaFX

Java

Matlab

JScript

HTML

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

VHDL

UML/OMT

SPSS

SAP

PostgreSQL

Oracle PL/SQL

Oracle

NetBeans

MySQL

Microsoft Visual Studio

Microsoft Project

ECLiPSe

Adobe Photoshop

R

Help&Manual

Latex