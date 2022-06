Malik ACHERFOUCHE

Titulaire d’un Master en Marketing, je m’élance à présent dans la vie active. Passionné par les nouvelles technologies et Internet, je suis aujourd’hui en quête d’un poste en Marketing et Communication Digital.



Ces 5 dernières années d’étude en alternance m’ont fortement enrichie professionnelle et n’ont fait que renforcer ma vocation pour le marketing et la communication dans un monde en total mouvement : le web.





Mes compétences :

Community Management

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Marketing

Microsoft Office

Sarbacane