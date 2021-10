Mamadou Dian DIALLO

Titulaire d'une licence en Informatique à l’université de Rennes 1 et d'un Master 1 en Génie logiciel à l'ISTIC (Université de Rennes 1) , je suis actuellement en master 2 Génie logiciel en alternance au service informatique (SERIA-SI ) du rectorat de Rennes en tant que Ingénieur de développement en Java EE, Spring et Bootstrap.

Durant les cinq années de formation que j'ai suivi et au cours de mes expériences professionnelles, j’ai acquis des connaissances sur les langages de programmation et des méthodes de travail.



Pour des informations complémentaire 'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Developpement mobile android

HTML 5/CSS 3

REST

Bootstrap

JavaScript / JQuery

Design Pattern

AngularJS

Java / JavaEE

JPA / Hibernate

SQL

jQuery

MySQL

Spring Framework

MongoDB

Apache Maven

XPath

XML

UML/OMT

Oracle PL/SQL

Oracle

Jenkins

JUnit

IntelliJ IDEA

ECLiPSe

Andoid Studio

AJAX

Mockito