Fondée en 2012 par son directeur général Mamadou Mbengue, le GROUPE NSCI ( Nouvel structure de construction de d'industrie) travaille dans le bâtiment tous corps d’états, l’assainissement, les travaux publics, les charpentes bois et métallique, les châteaux d’eau ainsi que les travaux spéciaux tels que les injections de béton.

La société est composée de plusieurs jeunes ingénieurs polytechniciens dans différentes spécialités telles que l’hydraulique, les études et réalisations béton armé, les travaux spéciaux (réparation, traitement résine, sciage béton etc.), les études de charpente et les routes.







Mes compétences :

Autocad

Rebot DDC et Millenium

Microsoft Windows et ces applications

Étude de prix