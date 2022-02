Mamoon C. (B)

Https://www.mamoon.website/

Ma signature d’artiste plasticienne est tracée sous le signe de l’universalité. Mamoon, signifie facile, sans danger... mais ne vous y fier pas...

Je place les valeurs humanistes au delà de toutes les autres et ma création se doit d’en être le reflet.

Fascinée par la peinture dès mon plus jeune âge, j’ai appris à regarder, à reconnaitre, à reproduire puis à créer... Arpenter les musées, plonger dans l’émotion de la couleur et travailler sans relâche les différentes techniques ont été les ressources essentielles de ma vie.

Grâce à mon métier de scénographe, metteure en scène, réalisateure, et grâce à la connaissance de tous les médiums, je me suis affirmée, développée par à une pratique créative intensive.



Je cherche à exprimer par la peinture, la photographie, la vidéo, la performance... « un esprit d’artiste » et particulièrement « une esthétique féministe » en tant que catalyseur et force sociale.

J’ai une perception moderniste de l’oeuvre d’art. Je suis en recherche constante de renouveau. Sans rejeter les différentes écoles de styles, héritage de l’imaginaire collectif mondial, mon exploitation des images est une interprétation qui rivalise avec la toute puissance du modèle notoire que je recopie et modifie.

Je prône le re-mixe tout en y mettant une dimension émotionnelle et affective personnelle liée à la condition de la femme. Les images ont un pouvoir de persuasion qui dépasse de loin celui les mots.

Je me sers de mon art comme «Arme pacifique» pour combattre les injustices faites aux femmes dans le monde.

Dans l’attente d'un futur meilleur basé sur l’égalité, la sécurité, la liberté, la dignité et l’intégrité pour toutes les femmes, c’est ma manière de me concevoir en artiste agissant dans le monde. Je revendique d’être une « artiste d’action », vouée à participer directement à la lutte.



