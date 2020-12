Mamy ANDRIAMASINORO

Mon travail consiste en la coordination régionale de la formation civique et citoyenne des jeunes en Service Civique dans la Région Bourgogne-Franche Comté, en lien avec les partenaires comme l'Agence du Service Civique, les référents Etats territoriaux, les organismes du groupement solidaire, et je participe au reporting national des actions du Service Civique. En charge de promouvoir le Service Civique auprès des structures d'accueil potentielles, j'accompagne ces dernières dans la mise en place et l'accueil de volontaires. J'assure le soutien des tuteurs et des jeunes dans le cadre de l'intermédiation assurée par Unis-Cité. Je travaille donc dans l'Education Populaire au sein d'une organisation dont j'adhère complètement aux valeurs.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Gestion de projet

Communication