Infographiste 2D familier avec Photoshop, Illustrator, InDesign, et Dreamweaver. Savoir en dessin à main levée et bande dessinée.



Passion pour la conception en infographie et la planification urbaine.



Etudes en Géographie axées sur l'urbanisme.



Mes compétences :

Graphiste

Infographiste

Illustrateur

Urbaniste