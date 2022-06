Manel NCIBI

Présentation: Président Directeur Général d'Une Société de Distillation des Plantes Aromatiques et Médécinales.

Etudes:*2002-2005: licence proffessionelle en technologie Cosmétiques Aromes et Parfums à la faculté des sciences de sfax.

*2005-2008: Etude et préparation de projet d'extraction des huiles essentielles.

**2006: Formation CSCE de L'API, Centre de Soutien à la Crétion d'Entreprises.

**2007: Formation SIACE, Système Initiation Administratif à la Création des entreprises.

**2007: Formation CEFE, Création des Entreprises et Formation des entrepreneurs.

Diplomes:* licence en CAP.

* Certificat CSCE.

* Certificat SIACE.

* Certificat CEFE.



Expérience: 7 ans de travail à la grade de Président Directeur Général de la société. Mars 2019: mastere proffessionelle en technologie controles qualite des aliments a l'universite de kairouan.



Mes compétences :

Formulation

Maquillage

Comptabilte

Contrôle qualité

Entreprenariat