Je suis diplômée d'un master en Finance d'entreprise et Contrôle de gestion à l'EMD Marseille, depuis 2019.

Après un parcours étudiant diversifié, je me suis passionnée pour les métiers liés à la finance et à la gestion d'entreprise durant ma 4ème année d'étude supérieure.

Aujourd'hui, riche d'une expérience de 2 ans en tant que Gestionnaire administratif et financier (Orangemarine), je souhaite saisir une nouvelle opportunité dans le domaine du contrôle de gestion ou de l'audit sur Marseille.



En dehors du cadre professionnel, mes principales occupations et passions sont le sport (musculation, yoga, méditation, planche à voile, snowboard, randonnée) et la musique (pratique du piano depuis 8 ans). J'ai également un fort intérêt pour différentes cultures étrangères, les voyages ainsi que la lecture.



e vous invite à découvrir mon profil ASSESS FIRST qui révèle mes compétences et aptitudes, en copiant ce lien : https://app.assessfirst.com/_/profile/po3punr5-manon-caro



ASSESS FIRST confirme que mon profil correspond parfaitement à un poste de contrôleur de gestion, vous pouvez y découvrir les détails en copiant ce lien : https://app.assessfirst.com/_/predict/po3punr5-manon-caro/DGal