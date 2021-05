Manon HANNOUZ

Après 2 ans et demi en tant que développeur web au sein de l'équipe front, je suis maintenant responsable du pôle intégration chez Mister-Auto. Ayant la connaissance technique de l'architecture du site, ma mission aujourd'hui, consiste à gérer une équipe de 2 personnes et faire le lien avec les équipes de dev.



Plutôt, j'ai acquis deux ans d'expérience dans une agence de communication web en tant que chef de projet web junior et intégrateur/développeur web. J'ai pu travailler sur différents projets simultanément, effectuer le suivi sur ces projets, et assurer la relation client et la réalisation de sites web en HTML/CSS, PHP, sur le CMS Wordpress en particulier, de l'intégration à la mise en ligne.

Passionnée par la musique et le sport, j'aime pouvoir associer ces domaines à mon métier dans le domaine du web. J'ai aussi des compétences dans le domaine de l'audiovisuel suite à mes différentes formations.



Mes compétences :

Développement web

Programmation orientée objet

HTML/CSS

Php/mysql

Photoshop

Wordpress

Base de données

Relations clients

Gestion de projet

Javascript/JQuery