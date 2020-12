Manon TORNABENE

A l'été 2014 j'avais un objectif : parler anglais. Après 8 mois passés à Norwich, en Angleterre, mon objectif est atteint. De retour en France je mets à profit mes compétences professionnelles et mes qualités personnelles à la DSI de Sodexo France en tant que chargée de communication.

Je m'intéresse à de nombreux sujets comme les nouvelles technologies, la culture, le sport,...

Je m'adapte vite à un nouvel environnement et on dit de moi que je suis très sociable.





Mes compétences :

CMS - tridion

Rédaction

Relation presse

Réseaux sociaux

Photoshop

Suite Office 2010

Outils Web 2.0