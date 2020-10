Manseu Stella Sidoine ZAN

Etudiante à l'école supéieure d'art du nord pas de calais-dunkerque-tourcoing, et diplômée des beaux arts d'abidjan, je suis une artiste plasticienne, spécialisée dans le design textile et la décoration.

Je confectionne des bijoux en perles aussi bien que des objets décoratifs.

Mon objectif est d'ouvrir une galerie d'art et de mettre en marche une équipe dynamique pour la production et la valorisation de l'art afin d'un échange inter_culturel a travers le monde.



Mes compétences :

Artiste plasticienne, designer textile, décoratrice , créatrice de bijoux.