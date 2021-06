Manuel ACAMPORA

Après 15 ans d'expérience et d'évolutions sur le poste de technicien informatique sur tous les niveaux, j'ai souhaité me spécialiser il y a 5 ans sur le poste d'administrateur système.

Au travers de différents projets chez notre client Solvay depuis plus de 10 ans, j'ai eu l'occasion d'approfondir mes connaissances et d'en acquérir de nouvelles.

Je suis passionné par l'informatique, les nouvelles technologies, la gestion d'une infrastructure (serveur, Active Directory, GPO).

Ma nature sérieuse et rigoureuse m'a permis de réaliser ces opérations correctement et dans le respect des procédures que celà implique.

Doté d'un excellent relationnel, j'ai toujours pu m'intégrer rapidement au sein d'une équipe et en clientèle.



Aujourd'hui, je suis motivé par l'idée d'intégrer et de mettre mes compétences au service de nouveaux environnements, et c'est en ce sens que je suis en recherche d'un poste d'administrateur système sur Lyon.



Mes compétences :

Administration Serveur

Maintenance informatique

Administration système

Active Directory

Réseaux informatiques & sécurité

Migration de S.I

SCCM