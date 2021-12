Manuel CARPEZAT

Avec 31 ans d'expériences en industrie papetière en tant que conducteur de ligne finition sur une machine complètement automatisée, j'ai acquis de véritables compétences dans la gestion, la maintenance et l’organisation d’une ligne de production. J’aime partager mon savoir, motiver et aider mes collègues dans la résolution de problèmes. Passionné, rigoureux et autonome, j'aime le travail en équipe. Je suis quelqu'un qui recherche de nouveaux défis, avide de connaissance, d'apprendre et de découvrir au fur et à mesure de mes nouvelles expériences.



Mes compétences :

Informatique

Maintenance informatique

Bricolage

Internet

Automobile

Microsoft Excel

Microsoft Word

Power

Management

Autodidacte

Agréable et optimiste

Intervenant EPI

Technique

Correspondant sécurité

Animateur sécurité

Conscience professionnelle

Windows7

CACES R 372 cat 1,2,4,5,7,8,9,10

CACES R389 cat 1,2,3,4,5+

Autonomie

Relations humaines

Esprit d'équipe

Relations sociales

Habilitation Électrique B1V-H1V-BC-BR

Geste et posture

Soudure à l' arc

Sauveteur Secouriste du travail

Controle de production en usine (CPU) pour une pro