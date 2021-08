Manuel CATALAN MARTINEZ

Je suis gérant et fondateur de SARL JARDIN CONSEIL sur le secteur d'Arras (62).

Après quelques années en auto-entrepreneur puis en pépinière d'entreprise JARDIN CONSEIL est devenue une SARL en 2015. Notre corps de métier et l'entretien des espaces verts, la conception et la réalisation de ceux-ci, l'élagage et l'abattage.



Avec ma femme nous disposons également d'une entreprise de services à la personne, SAP JARDIN CONSEIL, qui donne droit à un crédit d'impôt de 50% auprès des particuliers.



Bien installée aujourd'hui, avec deux saisonniers à temps partiel, un apprenti, et régulièrement des stagiaires et intérimaires, nous continuons actuellement de développer l'activité auprès des entreprises privés, des collectivités, et des syndics de copropriétés.



Ici, c'est l'occasion d'élargir le réseau professionnel, trouver des clients et être en veille face aux opportunités.



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder :



Facebook : Jardin Conseil Arras

www.jardin-conseil.fr



Mes compétences :

Aménagements paysagers

Entrepreneuriat

Motoculture

Entretien des Espaces Verts

Conduite de chantier

Gestion des ressources humaines

Management de la qualité

Gestion de projet

Gestion des achats

Leadership

Direction générale

Finance d'entreprise

Négociation commerciale

Juridique

Gestion commerciale