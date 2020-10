Manuel RENNER

Web, communication, web-marketing, e-reputation, rédaction, publicité, promotion ...



Issu d'une formation en communication, je me suis tourné vers le domaine du web et notamment vers l'optimisation de sites internet et la rédaction de contenus via la formation de Référenceur / Rédacteur Web à l'IUT de Mulhouse, unique formation dans ce domaine en France au niveau bac+3.





Le référencement ? Qu'est-ce que c'est ?

Pour faire simple, le référencement (ou SEO) est le fait d'optimiser un site internet sur les moteurs de recherche dans le but d'augmenter sa notoriété.

En générant plus de trafic sur le site internet de l'entreprise, le référenceur permet d'augmenter le Chiffre d'Affaires de celle-ci, plus particulièrement dans le cas d'un site e-commerce.



Le métier de référenceur, au-delà du simple aspect technique, implique une fibre rédactionnelle et une grande ouverture d'esprit sur l'actualité.

En étroite relation avec le concept de community management, le référenceur doit être capable de gérer l'e-réputation d'une marque et contribuer à améliorer son image sur le web.







Combiné avec ma formation en communication, le SEO me permet d'intégrer un monde sans frontières et en constante évolution qui emboîte le pas sur les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et qui suit le cheminement logique de la technologie.



Mes compétences :

Gestion de projet

Community management

Communication évènementielle

Communication interne

SEO/SEM

Webmarketing/E marketing

Rédaction web

Stratégie de communication

Publicité

Web-marketing

SEO

Rédaction

Rédacteur web

Référencement

Optimisation

Communication

Community manager