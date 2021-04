Manuella LEBRESNE

Directrice marketing avec plus de 15 ans d'expériences en stratégique et opérationnelle, dans le luxe et les produits premium, à l'international, avec de belles réussites par les résultats.



Construction et mise en place de stratégie 360° marketing, commerciale et digitale.

Développement de nouveaux business et négociations avec partenaires.

Organisation d'événements PR, de lancements produits, plateforme e-commerce, ouverture de PV.



Leader positif, collaboratif et engagé, avec un vrai esprit entrepreneurial.