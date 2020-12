Manuelle LERAY

Assistante de service social. Je recherche un poste d'assistante de service social en Pays de la Loire ou un poste autre dans le social /culturel / développement social local / sécurité, etc. Je suis intéressée par le travail en détention, associations d'insertions, mission de sécurité avec les communes ou tout autres postes dans le social.



J'ai un parcours à deux dimensions, art graphique et social. J'ai travaillé dans l'imprimerie et me suis formée au dessin assisté par ordinateur dans un 1er temps. C'est en travaillant avec des architectes et en m'interrogeant sur les problématiques liées au handicap que j'ai décidé d'aller vers le social, d'abord comme auxiliaire de vie puis assistante sociale.



Je suis particulièrement sensible aux problèmes liés au terrorisme et toutes autres violences, aux facteurs qui favorisent leur émergence. Afin de mieux appréhender les problèmes de violences en général, j'ai préparé un Diplôme Universitaire de Criminologie en 2018.



Mes compétences :

SketchUp

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Orientation

Conseil

Accompagnement collectif

Développement local

Accompagnement individuel

Veille sociale