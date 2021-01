Acquisition, développement et industrialisation, de projets automobiles, à l'international.



Conseil en stratégie d'investissement.



Budget développement moyen par projet : 6 à 8 millions d'Euro

Budget investissements par projet: 20 à 25 millions d'Euro



Contact direct : 0033 6 63 13 39 68



Other network:

https://www.xing.com/profile/Marc_Amnes



Mes compétences :

Gestion financière des budgets développement et investissement