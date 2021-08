Marc-Antoine ALBISSON

Community Manager passionné de sports, d'actualités, et de réseaux sociaux.



----

Anciennement Technicien Environnement puis Assistant Commercial, je me suis formé dans un domaine qui me passionne, la communication digitale, afin d'y consacrer ma vie professionnelle.





Compétences :

- Community Management (Réseaux sociaux : Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin, Tiktok...)

- Photoshop

- Wordpress

- E-Commerce

- Anglais



Centres d'intérêt :

- Football

- Futsal

- Réseaux Sociaux

- Actualités

- Voyages

- Musique



Périmètre géographique : Département 35 + Télétravail