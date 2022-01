Marc BAHADORI

Diplômé en Marketing et Finance Plus de 20 ans dexpérience dans le secteur industriel dont 10 ans dans le marketing produit et le pricing Anglais courant Maîtrisant la définition et la mise en oeuvre dune stratégie produit : mise en place de lorganisation et des outils, construction de loffre, établissement de la politique tarifaire, gestion des appels doffres, coordination des lancements et développement de gammes, encadrement et cohésion des équipes, pilotage de la performance par gamme de produits et par client, contrôle de gestion, suivi opex/capex Doté dun excellent leadership, apprécié pour mes talents de manager agile et ma polyvalence.