- Certified ISO 31000 Risk Manager PECB RM-100389

- OHSAS 18001 - ISO 9001 - 14000

- Directeur de projets chez JF Safety: maîtrise de la sécurité vers le zéro accident au profit de chantiers exceptionnels tant en Europe qu'en Afrique du Nord. QHSE - Prévention - Coordination sont nos maîtres mots.( Plus de visibilités sur http://www.justforsafety.com )

- Fondateur du portail www.laprevention.be axé sur la Prévention et la sécurité au Travail, accessible à tous.

- Fondateur du portail www.lacoordination.be axé sur les Chantiers Temporaires ou Mobiles, accessible gratuitement à tous.

- Consultant en prévention et en informatique: gérant Bucoweb sprl



-- Fondateur de http://www.lerapport.be :

Terminé les papiers qui s'envolent, qui se mouillent, les stylos qui ne fonctionnent plus, une simple connexion 3G suffit !

Le Rapport est une application pour reporter, sur le terrain, toutes les remarques relatives à une thématique précise de travail. Conçue par des hommes de terrain, cette application vous permet également d'utiliser un outil personnel pour faciliter les échanges d’informations dans un laps de temps très court.

- Le rapport est également utile dans l'assistance à la gestion de la qualité permettant de disposer d'un outil de reporting des contrôles de terrain. Quel que soit le secteur en ligne, les données sont accessibles de tous selon les droits des utilisateurs. Il se veut donc simple et très pratique.

Plus d'infos: https://www.linkedin.com/in/marc-de-brandt-b5021030





Mes compétences :

Iso 14001

Maîtrise d'ouvrage

ISO 18001

Risk manager

Iso 9001

Crisis management

Prévention des risques professionnels

Formateur

Audit

Nucléaire

Coordination de projet

HSE

SST

Ergonomie cognitive

Management d'équipe