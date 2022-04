Marc FOGLIA

Traducteur allemand vers français et fondateur de l'agence de traduction translat.me



Besoin d'une traduction dans votre domaine de spécialité ? Selon la nature de votre demande, translat.me va chercher le traducteur le plus compétent, le spécialiste de votre domaine.



L'agence dispose d'un réseau de plus 300 traducteurs professionnels. La startup est lauréate de la French Tech 2015. Quelques clients de l'agence : Ecole normale supérieure, Université de Tours, Scuola normale superiore, CNRS, etc.



Mes compétences :

Communication externe

Traduction anglais français

Communication

Relecture corrections

Editing et rewriting

Traduction allemand français