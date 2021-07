Marc FONTAINE

Possédant désormais 6ans d'expérience dans la domaine de l'IT en plus de mes 2années et demi de stages cumulés. Je cherche un nouveau Projet, mission, Job, aventure à hauteur de 37Keuro brut annuel sinon rien. Dorénavant être Utile et travailler dans l'efficacité seront mes mots d'ordres !