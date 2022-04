Marc FOSSEPREZ

Après une première expérience professionnelle dans une start-up où j'ai travaillé dans le domaine des applications mobiles Java, j'ai par la suite orienté ma carrière vers le développement d'applications Android.



Après plusieurs années dans ce secteur, j'ai été embauché par Thales Services. Je suis aujourd'hui coach DevOps, détaché en mission auprès d'IT-CE. J'accompagne des projets dans cette démarche, pour les amener à livrer des applications de manière plus rapide et plus fiable.



Mes compétences :

Java

Android

Applications mobiles

Développement

Support client