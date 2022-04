Marc-Francois KRYVENAC

Aujourd'hui,fort d'une experience de +15 ans dans les achats technique au travers des secteurs de l'automobile & l'aéronautique,cela me permet de me placer comme un expert dans ce domaine.



De plus, aux travers des différentes experiences internationales associées aux développements B2B en différents pays (Chine, Thailand, Taiwan, Russie, Pologne, Roumanie, Slovénie,Turquie, Allemagne, Espagne, Italie, UK et voir même Suisse) cela m'a permis d'acquerir une maitrise des processus achats, qualite et logistique.



Ainsi, si vous voulez partager, discuter sur vos experiences ou simplement demander conseils afin d'élargir vos connaissances ou competences, n'hésitez pas à me contacter j'essayerai de vous aider.



tel: +33.6.76.66.49.94



Mes compétences :

Acheteur

Qualité

Commerce international

Achats internationaux

Lean management

Technique

Aéronautique

Négociation achats

Logistique

Automobile

Négociation contrats

Gestion de projet

Achats techniques

Gestion de la production

Achats responsables

Business strategy