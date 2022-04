J’ai suivi des études de commerce à NOVANCIA Paris en majeure business to business. Ces trois années m’ont permis d’acquérir d’excellentes connaissances en commerce et en communication. En outre, un an d'étude au Canada ainsi que des stages en entreprise sont venus étayer les aspects théoriques de ma formation.



J’ai occupé la fonction d'assistant chargé d'études à l'IFOP pendant 3 mois. Ce stage m'a permis de travailler sur la rédaction de questionnaires quali et quanti, le codage des réponses et leur analyse statistique.



Mon stage de fin d étude en tant qu assistant commercial c est déroulé dans un cabinet de defiscalisation spécialisé dans les monuments historiques.



Puis un CDD de 6 mois chez Business Booster Consulting UK m'a permis de démarcher des clients dans le but de créer ou de renouveler leurs sites internet : élaboration de l’arborescence, définition des mots clés, taggage, création de communautés sur facebook, twitter, youtube, animation et buzz quotidien. Enfin, la création de partenariats avec d'autres sites internet tels que trombi.com ou lefigaro.fr pour la publicité.



Une experience de deux années en responsabilité de co-creation d entreprise m'ont données les forces pour reussir.



Aujourd hui j occupe le poste d'ingénieur commercial chez Econocom en integration sécurité, réseau et communication unifiée.



Je vous prie d’agréer l’expression des mes salutations distinguées.



Marc Gualino



Mes compétences :

Communication online / offline

Création site web

Vente

Sécurité informatique

Communication unifiee

Commercial

Réseau