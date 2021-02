Marc GUÉVRÉGUIAN

Doté de près de 25 ans d'expérience en agences de communication et en presse magazine, spécialisé en communication print, j'interviens en partie ou intégralement sur des missions de :



- Direction artistique : chartes graphiques, identités visuelles, presse magazine, conception de campagnes pub...



- Direction de projet : outsourcing (recrutement de graphistes, photographes, etc), consultations techniques et stratégiques, gestion d'équipes…



- Design et réalisations graphiques : brochures, magazines, plaquettes, logotypes, packaging, sites web…



Basé en Charente Maritime, je collabore avec mes clients principalement à distance mais reste disponible pour des réunions de travail et autres rencontres lorsqu'un projet le nécessite.



Mes compétences :

Conception

Conseil

Créatif

Identité visuelle

Marketing

Communication

Graphisme

Rapport d'activité

PAO

Directeur artistique

Mise en page