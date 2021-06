Marc LEPRETRE

Mes années d'expérience dans l'industrie m’ont permis d’acquérir une expérience significative et avérée dans les domaines de la qualité, l’encadrement d’équipe et la gestion de projet. J'ai notamment développé des savoirs faire en organisation industrielle et en gestion de relation clients.Ayant évolué dans un environnement rigoureux et exigeant, j'ai su développer avec mes interlocuteurs des relations pérennes en m'appuyant sur ma réactivité, mon sens de l'initiative, ma force de conviction et ma rigueur.



Mes compétences :

Leadership

Management

Négociation

Office (Windows)

Qualité

Relation client

Audit

PDCA

Résolution de problèmes

Suivi de chantiers