FIDELLYS SOLUTION



Innovation - Electronique - Mécatronique - Systèmes embarqués

Industrie - Energie - Transport - Défense - Aéronautique - Robotique



Vous avez une idée, un concept, un projet ? Je vous accompagne et m'engage !



✅ Fidellys Solution intervient sur les phases :

 Avant-vente

 Projet et conception

 Industrialisation produit



Fidellys Solution c'est un consultant qui renforce vos équipes, fournit conseils et expertises.

Intervient en maîtrise des risques, pilotage et audit de sous-traitants, France et étranger.

Apporte méthode et savoir-faire, proactivité, pragmatisme et flexibilité.



De la définition des besoins à l'industrialisation finale, un prestataire unique, expert de haut niveau, impliqué, capable de répondre à vos besoins de courtes et moyennes durées avec engagement garanti.



Une relation de confiance

Un partenariat durable

Un apport au-delà de la technique



✔️ Gagnez en avant-vente

 Augmentez votre retour sur investissement

 Développez votre croissance, vos opportunités et forces

 Optimisez vos positionnements



✔️ Rentabilisez en gestion de projet

 Tendez vers l'excellence

 Maîtrisez, qualité, coûts, délais et risques

 Accélérez par les méthodes, techniques et savoir-faire



✔️ Améliorez en industrialisation produit

 Profitez d'un bilan à 360°

 Dimensionnez vos projet et changements d'échelle

 Mettez en place des processus de forte valeur



✦ Un expert gestionnaire de projets à forts enjeux pour Alstom, SNCF, DCNS, DGA, TDF, à votre service.

Fidellys Solution



Aix-en-Provence

Tel : 06.04.06.00.96

marc.mazzucchelli@fidellys-solution.com





Marc Mazzucchelli - Son profil



En quelques mots



20 ans d’expérience auprès de grands donneurs d’ordre des domaines, Ferroviaire, Energie, Défense et Aéronautique, réputés pour leurs exigences élevées.



Manager et expert technique.

Avec une longue pratique du management opérationnel, au travers de Fidellys Solution, Marc peut décliner ses services en conseil et expertise, accompagnement, gestion de l’humain et pilotage de l’activité technique.



Biographie

 Un Master 2 en Administration d’Entreprise et Management Général - IAE d’Aix-en-Provence

 Manager de projets techniques, + de 10 ans en PME

 Expert en conception de systèmes embarqués. Electronique, mécatronique, + de 10 ans

 Pilotage de réponses aux appels d’offres, études de faisabilité, industrialisation, gestion inter-sites

 Co-fondateur TPE, domaine des télémesures.

 Conseiller en traitement du signal analogique et CEM, expert en radiocommunication

 Des projets à forts enjeux pour de grands donneurs d’ordre





Compétences clés :



Management d’équipes et de projets

- Encadrement d'équipes techniques pluridisciplinaires et d’experts techniques.

- Gestion de projets stratégiques, matriciels et transversaux. Projets multi-site, complexes.

- Management opérationnel. Responsable de développement et d’industrialisation. Capacité à gérer de l’innovation.

- Gestion de l’avant-vente jusqu’à l’acceptation client. Servuction, grands donneurs d’ordre.



Avant-vente et background technique

- Conduite des propositions commerciales et réponses aux appels d’offres.

- Gestion des études de faisabilités techniques et normatives. Analyse des besoins. Relationnel client.

- Electronique embarquée, radiofréquences, traitement du signal analogique, compatibilité électromagnétique.



MANAGER R&D, pour des développements dans le domaine de l'électronique embarquée, je suis porteur d’une double compétence :



 MANAGEMENT, avec l’expérience de projets dans des environnements complexes, la pratique de l'animation d'équipes pluridisciplinaires et un Master Administration d'entreprise - Management Général.



 TECHNIQUE, avec une fort background dans le domaine de l'électronique embarquée, des radiocommunications et de l'analogique (environnement sévères).



Mes compétences :

Électronique

Management d'équipes pluridisciplinaires

Management de projets

Industrialisation

Radio Fréquence