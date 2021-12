Marc VIGNAL

Prêt pour un nouveau challenge.



Homme d’action, je me réalise dans la mise en œuvre de projets fédérateurs.

Je partager mes compétences, mon expérience, pour donner du sens à mon engagement et à ma motivation.

A l’écoute, j’accompagne et j’encourage les équipes vers un objectif commun.



Mes compétences :

Formateur

Ouverture de magasin

Gestion de projets

Gestion Commerciale

Management opérationnel

Informatique

Qualite de service Clients

Management motivationel

Encadrement/travail d'équipee

Creation Graphique