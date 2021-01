Marceau RAPPASSE (MARCEAU RAPPASSE)

Je maîtrise toutes les facettes de la fonction Ressources Humaines.



En 1985 j'ai débuté ma carrière au sein d'une Association Hospitalière située dans le Nord de la France qui est ensuite devenue un Groupe.



J'ai occupé tous les postes du bureau du personnel de cette Association jusqu'à devenir D.R.H. La convention collective appliquée dans cette Association est la CC FEHAP du 31 octobre 1951.



En 2016 j'ai décidé de quitter ce Groupe afin de relever d'autres challenges.



J'ai réalisé une mission de transition dans un Hôpital privé (ESPIC) situé en région parisienne. Le DRH de cet Etablissement avait écourté son préavis J'ai effectué un état des lieux de cet Hôpital et j'ai mis en œuvre un plan d'actions visant à apporter des mesures correctives.



En 2019 j'ai été recruté par une Association Hospitalière privée à but non lucratif située en région parisienne. La DRH avait donné sa démission, elle était à l'effectif lors des entretiens de recrutement mais n'y a pas été associé. Une semaine avant que la DRH quitte l'effectif j'ai commencé à prendre connaissance des dossiers avec elle et elle m'a indiqué les raisons de son départ. J'ai pu vérifier par moi-même qu'elle avait de très bonnes raisons de démissionner.



Depuis mai 2020 j'assure le remplacement de la Directrice Adjointe, Responsable des Ressources Humaines, d'un Hôpital Public faisant partie de l'AP-HP.