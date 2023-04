Je suis Marcel Désiré MOUKOUYOU KIMFOKO, j'ai étudier à l'Institut Supérieur de Gestion en Assistant de Direction dans le domaine de la Gestion du personnel à l'Université Marien NGOUABI, Après avoir poursuivre mes études

en Afrique du Sud en Logistique, Achat, Approvisionnement, Supply Chain Management étudier à Johannesburg City College et, avec une grande capacité intellectuelle et compétences acquises dans ces domaines, je suis à la recherche de l'emploi en Logistique Supply chain Management. Je suis de retour au Congo Brazzaville pour vouloir travailler en Logistique dans une entreprise. veuillez me contacter aux adresses suivantes: (00242) 04 406 29 27 / 06 890 91 45 ou desirekimfoko@yahoo.fr



Mes compétences :

Gestion administrative en Assistant de Direction

Contoleurs des materiels ,distributions logistique

Gestion des fournitures d'approvisionnement

Purchasing supply chain management

Business statistique logistiques

Administration du personnel

Redaction Administrative et organisation

Conférence des débats Logistique et du personnel

Management 1A

Exploration et Production Logistique

Humane resource1A

Cost and estimation in logistics

Communication skills

Gestion du personnel et 5 pilliers de Management

Logistique

Business Objects

Logistique,Supply Chain Management, Magasinier ou

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Internet

Wholesale

Logistics Management

Logistics, procurement

Warehousing Management

Gain experience

Advanced skills

Supply Chain Management

Microsoft Access

Marketing Management

Logistics Supply Chain Management training

Logistics Supply Chain Management

Human Resource

Financial Management

Business Management