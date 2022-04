Marceline HUGUENIN

Titulaire d'un baccalauréat littéraire, j'ai travaillé à la CPAM de Vesoul.



Ayant dû arrêter pour des raisons familiales, je me suis repositionnée sur le marché de l'emploi après avoir eu mes filles en faisant une formation d'un an (BEP sténo dactylo) en tant qu'adulte.



J'ai changé de région et j'ai débuté en tant qu'intérimaire pour un remplacement de deux semaines au sein du Groupe SOUFFLET.



J'y travaille maintenant depuis 25 ans :



Ma capacité d'adaptation, mes compétences et ma volonté d'apprendre toujours m'ont peu à peu permis d'évoluer.



Sténo dactylo au début, je suis devenue secrétaire et enfin assistante de Direction.



Je travaille régulièrement sur Word, Excel, et Powerpoint.



Je peux assurer des travaux en anglais et en espagnol.

Ai des notions d'allemand.



On me dit volontaire, sérieuse et efficace.



Ce qui me plait dans mon travail, ce sont les contacts enrichissants au quotidien (Ministères, Banquiers, Directeurs....).



Anticiper et aider au mieux les personnes pour lesquelles je travaille est mon rôle de chaque jour.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Professionalisme

Réactive

Agroalimentaire